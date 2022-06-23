Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Житель Санкт-Петербурга устроил заплыв от крепости Орешек у истока Невы до Кронштадта в Финском заливе, посвятив его Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

Пловец

Проплыть внушительную дистанцию 22 июня решился петербуржец Михаил Жидких. К заплыву мужчина подготовился, надев специальный гидрокостюм и очки. Ему предстояло преодолеть водный путь длиной в 110 км.

В комментариях пользователи поддержали инициативу Михаила. А кому-то удалось встретиться с ним в Петербурге.

Напомним, что в честь Дня памяти и скорби в Петербурге прошли памятные мероприятия, в частности церемония возложения цветов и венков на Пискарёвском кладбище и зажжение 50 тыс. свечей на Дворцовой площади.

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