Уфа, 23 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. 16,5 млрд рублей намерены направить на реализацию программы газификации до 2025 года в Башкирии. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов после выездного заседания регионального штаба по газификации, сообщает пресс-служба главы региона.

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«Таких вложений в отрасль раньше в регионе не было. Поэтому важно реализовать эту программу в срок. Это огромный объём организационных и технических работ. Рассчитываем к 2026 году полностью завершить технически возможную сетевую газификацию Башкирии», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что в 2022 году в республике планируют возвести 15 внутрипоселковых газопроводов общей протяжённостью 66,8 км. В результате природным газом будут обеспечены 20 котельных и 1 260 домовладений.

Отмечается, что кроме этого, планируется газификацировать сёла Заливное и Наумовка Стерлитамакского района, построить газопровод высокого давления в особой экономической зоне «Алга», осуществить газоснабжение котельной жилого района «Глумилино» в Октябрьском районе Уфы, газоснабжение деревни Муракаево Абзелиловского района и микрорайона «Южный» Янаула.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уровень газификации населенных пунктов Башкирии равен 84,2%.