Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области выявлена партия зараженных нектаринов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в Управлении Россельхознадзора по региону.

Заражённый нектарин Управление Россельхознадзора по Оренбургской области

Во время карантинного фитосанитарного контроля на складе временного хранения обнаружен карантинный вредный организм. В нектаринах обнаружена восточная плодожорка (Grapholita molesta). Жизнеспособный вредитель подтверждён в лаборатории.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции был запрещён. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Выдано предписание на проведение обеззараживания», — сказали в ведомстве.