Брюссель, , 09:20 — REGNUM Потенциал Грузии к евроинтеграции такой же, как у Украины и Молдавии, но этой стране не хватает политического объединения. Об этом 22 июня заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann

«Для успеха страна (Грузия, — прим. ИА REGNUM) должна объединиться политически. Она должна выработать твёрдый путь структурным реформам и к ЕС», — отметила глава ЕК.

Она добавила, что видит стремление Грузии войти в состав ЕС, но Брюссель должен проявить «ответственность», принимая решение. По этой причине Еврокомиссия рекомендовала пока предоставить республике «европейскую перспективу», а не статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, в ЕК рекомендовали Грузии до конца года выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям следует снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления ЕС в Грузии вырос накал между правительством и оппозицией. Каждая из сторон обвиняет другую в вероятном отказе предоставить стране кандидатство.

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