Глава Еврокомиссии призвала Грузию к политическому объединению
Брюссель, 23 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Потенциал Грузии к евроинтеграции такой же, как у Украины и Молдавии, но этой стране не хватает политического объединения. Об этом 22 июня заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европарламента.
«Для успеха страна (Грузия, — прим. ИА REGNUM) должна объединиться политически. Она должна выработать твёрдый путь структурным реформам и к ЕС», — отметила глава ЕК.
Она добавила, что видит стремление Грузии войти в состав ЕС, но Брюссель должен проявить «ответственность», принимая решение. По этой причине Еврокомиссия рекомендовала пока предоставить республике «европейскую перспективу», а не статус кандидата на вступление в ЕС.
Напомним, в ЕК рекомендовали Грузии до конца года выполнить 12 условий для получения статуса кандидата в ЕС. Властям следует снизить «поляризацию» с оппозицией, провести «деолигархизацию» и ряд реформ. После такого заявления ЕС в Грузии вырос накал между правительством и оппозицией. Каждая из сторон обвиняет другую в вероятном отказе предоставить стране кандидатство.