Сеул, , 09:22 — REGNUM По состоянию на май 2022 года в Южной Корее проживало 2,01 млн иностранцев, что на 1,3% больше по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства юстиций.

Автомобильное движение в Пусане. Южная Корея (сс) STA3816

Сообщается, что показатель вновь превысил отметку в 2 млн человек после февраля 2021 года.

Известно, что в июне 2016 года число иностранцев впервые превысило 2 млн человек. В декабре 2019 года в стране был зафиксирован рекордный показатель в 2,52 млн человек. Однако с января 2020 года из-за пандемии коронавируса численность иностранцев в Южной Корее начала сокращаться.

В министерстве отметили, что при сохранении нынешней тенденции в 2023 году общее число иностранцев, проживающих в стране, увеличится до 2,5 млн человек.