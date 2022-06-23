Барнаул, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Барнауле готовятся к торжественному вручению аттестатов выпускникам. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, мероприятие состоится 24 июня. Документы об окончании школы получат 3787 выпускников из 83 школ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получат ученики, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, результат ЕГЭ по русскому языку и профильной математике не менее 70 баллов и преодолели минимальный порог ЕГЭ по всем остальным сдаваемым предметам.

В 2022 году объявлено 344 претендента на получение медали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году 100 баллов за экзамен по русскому языку получили 13 учащихся из 12 школ Барнаула. Два стобалльника — из барнаульской школы №22, по одному — в школах №124, 3,42,5,114, 101, 123,45,27,59 и лицее «Сигма».

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