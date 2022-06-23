Сунжа, Ингушетия, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Бывший мэр города Сунжа попал под следствие за превышение полномочий. Чиновника обвиняют в незаконном распоряжении земельными участками в черте города, сообщили 23 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

Kavtoday.ru Дело

Как установлено, в ноябре 2018 года бывший глава администрации Сунжи выделил двум местным жителям земельные участки для индивидуального жилищного строительства. При этом основанием для предоставления земли стала якобы принадлежность этих лиц к числу малоимущих и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако на самом деле получатели земли не являлись таковыми.

Данные лица оформили право собственности на выделенные им земельные участки, что повлекло за собой причинение ущерба муниципалитету на сумму около 700 тыс. рублей. В настоящее время в отношении бывшего мэра по данному факту расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что экс-мэр города Сунжа Тимур Цечоев, который ушел в отставку по собственному желанию в декабре 2018 года, стал фигурантом уголовного дела о незаконном перечислении из городского бюджета 24 млн рублей на счет МРСК Северного Кавказа в счет долга местного водоканала.