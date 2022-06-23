Париж, , 09:19 — REGNUM Президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит 8-дневный дипломатический марафон, включая саммиты G7 и НАТО, в разгар политического кризиса на национальной арене, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

На повестке дня переговоры с европейскими партнерами: процесс вступления Украины в Европейский союз.

Эммануэль Макрон вернется с европейского саммита в Бельгии, поедет в Германию на саммит G7 на два дня, а затем, наконец, в Мадрид, чтобы обсудить будущее Европы и НАТО, с 28 по 30 июня.

Согласно опросу, проведенному Elabe, 7 из 10 опрошенных жителей Франции говорят, что довольны отсутствием абсолютного большинства в Национальном собрании, потому что считают это «хорошим фактором для демократии и дебатов».

Как сообщало ИА REGNUM, в разгар политического кризиса президент Франции Эммануэль Макрон вынужден на несколько дней покинуть Париж, чтобы принять участие в саммите ЕС в Брюсселе 23 и 24 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции Макрон совершит ряд международных поездок