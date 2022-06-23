Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. От властей Сахалина ждут предложений, направленных на совершенствование федерального законодательства, заявила глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко во время рабочего визита на Сахалин.

В ходе встречи с представителями региональных властей обсуждались такие вопросы, как совершенствование транспортной системы Сахалинской области, развитие сельского хозяйства, реализация закона о дальневосточном гектаре, реализация федеральной целевой программы развития Курильских островов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства

Особое внимание Валентина Матвиенко уделила реализации федерального закона «о дальневосточном гектаре».

Читайте также: Бесплатные сахалинские гектары разбирают, как горячие пирожки

Матвиенко обратила особое внимание на осторожность, с которой, при реализации закона, необходимо относиться к землям лесного фонда: «Нужен анализ практики, спокойный мониторинг, настройка, если нужно, законодательства, нормативного обеспечения, чтобы мы не наделали ошибок».

Спикер верхней палаты парламента РФ отметила, что жители Сахалинской области очень положительно отнеслись к этому закону — подано уже более 3 тысяч заявок, интерес продолжает расти.

В то же время, по словам Матвиенко, в Государственную думу внесен законопроект, целью которого является недопущение ошибок при реализации закона.

«Считаем, что земля должна предоставляться только гражданам России. В определении передаваемых земель должны принимать участие как органы исполнительной, так и законодательной власти», — уточнила Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь земель, подлежащих выделению в рамках закона о дальневосточном гектаре, составляет 2 миллиона 900 тысяч гектаров. Для жителей региона, которые на своих наделах решили развивать сельское хозяйство, островные власти предусмотрели значительные преференции, в частности, предоставление в лизинг средств малой механизации, возмещение процентных ставок по кредитам, выделение грантов.