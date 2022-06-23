Луганск, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе украинские войска совершили 1006 обстрелов территории Луганской Народной Республики. Об этом 23 июня сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В представительстве опубликовали данные об обстрелах территории республики за период с 17 февраля по 23 июня. За это время совершено 1006 обстрелов.

Всего противник выпустил 10 250 снарядов различного калибра. В том числе 23 ракеты «Точка-У» и 2048 снарядов РСЗО «Град», «Ураган» и «Смерч».