Красноярск, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 24 июня ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, сильные ливни. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

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Прогнозируются грозы, град, местами крупный град. Кроме того, ожидаются шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

В Эвенкии, в Туруханском районе, на юге Таймырского муниципального района — жара. Днём столбики термометров местами поднимутся до +30…+32 °С, местами грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в центральных и южных районах Амурской области ожидаются грозы и сильные дожди.

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