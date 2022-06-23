Челябинск, 23 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области Россельхознадзор запретил продажу 5,1 тонн томатов из Узбекистана. Они оказались заражены опасным вирусом, сообщает Управление ведомства по Челябинской и Курганской областям.

Томаты

В овощах выявили «вирус коричневой морщинистости». Он находится в перечне карантинных и опасных для стран-членов ЕАЭС.

В итоге собственник томатов принял решение об уничтожить всю заражённую партию. Это было сделано 20 июня.