Тбилиси, , 16:17 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, подверг резкой критике бывшего президента Михаила Саакашвили, назвав его «главным олигархом» страны, сообщает 22 июня gov. ge.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Саакашвили — это главный олигарх вместе со своей семьёй. Его дядя Темур Аласания — олигарх, который управлял президентом. Мать Саакашвили Гиули Аласания — олигарх, владеет имуществом на $ 100 млн. Саакашвили, который якобы пришел, как вы помните, с одной квартирой, а сейчас у него и его семьи — сотни доказанных миллионов. По сей день у человека даже нет гражданства. Представьте себе, человек был президентом девять лет, а когда ушёл, то отказался от собственного паспорта. Если кто-нибудь из наших депутатов сотворит такое, я могу себе представить, что вы с ним сделаете. Саакашвили является главной проблемой, главным дестабилизирующим фактором нашей страны, а ваша партия [«Единое национальное движение»] — главная проблема для мира и стабильности нашей страны и нашего народа», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили 1 отября 2021 года был арестован и с тех пор находится в тюрьме.