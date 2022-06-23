Кабул, , 09:17 — REGNUM После ареста непуштунских командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), арестован маулави Мохаммад Хан Ареф, начальника железной дороги на пограничном пункте Акина, которого вызвали из Фарьяба в Кабул.

Местные источники сообщили «8 Собх», что Мохаммад Ареф был одним из командиров узбекских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар.

Когда маулави Ареф прибыл в Кабул, он был задержан и находится под стражей в разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причина его ареста пока не ясна, но считается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его по обвинению в связях с антиталибскими группировками.

Между тем местные источники в провинции Сарипуль сообщают, что маулави Зариф Музаффари, один из ключевых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции, также разорвал связи с группировкой.