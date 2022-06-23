Донецк, 23 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погибли два человека, пятеро были ранены. Об этом 23 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 22 июня до 08.00 23 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 5 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка.

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