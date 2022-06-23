Саратов, , 09:16 — REGNUM Днем 22 июня шестилетний ребенок едва не утонул во время отдыха в развлекательном комплексе в Саратове. По факту происшествия ведется проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

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По предварительным данным, женщина вместе с ребенком находилась в открытом бассейне на территории гостинично–развлекательного комплекса в Кировском районе Саратова. Во время плавания ребенок начал тонуть. Это заметили спасатели, которые незамедлительно достали его из воды. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Угрозы его жизни и здоровью нет.

ИА REGNUM напоминает, 20 июня в Саратове 15-летний юноша и 14-летняя девочка стали тонуть, купаясь на реке Волге. Спасатели извлекли обоих из воды, но мальчик скончался.

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