Симферополь, , 09:15 — REGNUM Группа детей из Луганской Народной Республики отдохнут в Крыму, заезд состоится 24 июня. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«24 июня Республика Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики. Они разместятся в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в селе Песчаном Бахчисарайского района», — написал Аксёнов.

Детей ждёт не только отдых на море, но и активная развлекательная программа: анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в «Дельфине» отдохнули 150 детей из Донецкой Народной Республики, смена длилась 21 день. Всего в Крыму с 1 июня открылись 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций.