Симферополь, 23 июня 2022, 09:15 — REGNUM Группа детей из Луганской Народной Республики отдохнут в Крыму, заезд состоится 24 июня. Об этом в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым
Крым
Марина Каширская, ИА REGNUM
«24 июня Республика Крым по моему поручению примет на отдых 150 детей из братской Луганской Народной Республики. Они разместятся в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в селе Песчаном Бахчисарайского района», — написал Аксёнов.

Детей ждёт не только отдых на море, но и активная развлекательная программа: анимация, вокальные и спортивные конкурсы, кружки и мастер-классы по разным направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в «Дельфине» отдохнули 150 детей из Донецкой Народной Республики, смена длилась 21 день. Всего в Крыму с 1 июня открылись 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций.