Вашингтон, 23 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Испании Педро Санчесом в ходе поездки в Европу. Об этом высокопоставленный представитель Белого дома рассказал в ходе телефонного брифинга.

Marc Nozell Джозеф Байден

По его словам, на встрече с Шольцем Байден рассчитывает «сверить позиции». Переговоры с канцлером ФРГ должны состояться в Германии, где 26–28 июня будет проходить саммит лидеров Группы семи (G7). Американский лидер прибудет в ФРГ 25 июня.

Встреча с премьером Испании состоится в рамках саммита НАТО в Мадриде. Байден прибудет туда 28 июня, саммит пройдёт 29–30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден будет участвовать в семи рабочих сессиях саммита Группы семи, в том числе в заседании, посвящённом ситуации на Украине.

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