Донецк, 23 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Донецк. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 8:40 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески, оккупированном украинскими войсками. По Донецку выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Одновременно вооружённые формирования Украины с позиций в Песках обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм.