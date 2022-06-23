Артиллерия ВСУ обстреляла Донецк
Донецк, 23 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Донецк. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия, залп
В 8:40 зафиксирована атака с позиций в населённом пункте Пески, оккупированном украинскими войсками. По Донецку выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.
Одновременно вооружённые формирования Украины с позиций в Песках обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм.