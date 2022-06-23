Пермь, 23 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Чердынском районе Пермского края вынесен приговор по делу о жёстком убийстве двух мужчин, сообщили в СУ СКР по региону.

Приговор суда

в ночь на 15 февраля 2021 в бытовке на лесной делянке трое жителей посёлка Керчевский и житель Соликамска, приехавшие на работу, употребляли алкоголь. Возникла ссора. Один из жителей поселка разлил горючую жидкость в бытовке и поджёг. Во время пожара двое мужчин погибли, третий смог выбраться из вагончика. Он дошел до ближайшей лесопилки и проинформировал о преступлении. Поджигатель скрылся с места происшествия в Соликамск.

Собранные следователями доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта и судом приговора. Фигурант признан виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство с особой жесткостью и уничтожении чужого имущества. Пермяк приговорён к 23 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.