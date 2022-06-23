Иркутск, , 09:10 — REGNUM В Иркутской области с начала пожароопасного периода-2022 по фактам лесных пожаров органами дознания МЧС России возбуждено 40 уголовных дел, по девяти установлены виновные лица, проводится дознание, сообщает 23 июня телеграм-канал территориального ГУ МЧС РФ.

Лесной пожар 54.mchs.gov.ru

В Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в рамках которого организованы дополнительные мероприятия по профилактике правонарушений, их своевременного выявления и пресечения.

В целях контроля запрета на посещение гражданами лесов организована работа 35 стационарных и 112 передвижных межведомственных постов.

По результатам работы патрульных групп за сутки составлено 24 протокола за нарушения требований пожарной безопасности. С начала действия пожароопасного периода составлено 1828 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году пожароопасный сезон в Иркутской области складывается сложнее, чем год назад: на контроле РСЧС находятся 603 населенных пункта, подверженных угрозе природных пожаров. Организована работа 1660 групп патрулирования, 117 стационарных и 60 передвижных межведомственных постов.

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