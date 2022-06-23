Белоруссия, 21 декабря, 2010, 17:14 — ИА Регнум. Существует четыре способа смены власти в Белоруссии. Об этом в интервью Wirtualna Polska 20 декабря заявил эксперт Польского института международных дел Лукаш Адамски . "Первый из них - это "дворцовый переворот" и свержение Александра Лукашенко до сих пор верными ему чиновниками. Второй способ - это революция, по примеру имевшей место в Сербии в 2000 году. Третий способ - Лукашенко сам отказывается от поста президента в обмен на гарантии безопасности. Четвертой способом является то, что белорусский руководитель, как и каждый смертный, просто умрет", - заявил он.

"Дворцовый переворот" польские эксперты считают наиболее правдоподобным развитием событий, однако Адамски называет любые прогнозы "гаданием на кофейной гуще". "Нам мало известно о разделении власти внутри белорусской номенклатуры. Невозможно предвидеть, что там произойдет", - заявил он.