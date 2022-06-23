Калуга, , 09:16 — REGNUM В Калужской области с 1 июля 2022 года установлены новые тарифы на газ. По сравнению с действующим тариф вырастет на 3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерства конкурентной политики региона.

Тарифы на услуги ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Владельцам квартир, в которых имеются газовая плита или газовая колонка, с июля придется платить 9,05 рубля за кубометр. Тариф за газоснабжение тех квартир, в которых есть и то, и другое, составит 8,37 рубля за кубометр, а жильцы квартир, в которых установлена отопительный газовый водонагревательный агрегат (АОГВ) ежемесячно заплатят 6683,13 рубля за кубометр.

По данным профильного министерства, помимо роста тарифов на газ в регионе в среднем подорожает для населения: электроснабжение на 4%, тепловая энергия на 3,5%, водоснабжение и водоотведение, а также обращению с твердыми коммунальными отходами на 3%.

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