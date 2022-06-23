Чебоксары, 23 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве чебоксарского банка «Мегаполис» увеличили размер расчётов с кредиторами первой очереди. Об этом сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

АСВ сообщает об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди на 5,55% — с 55,07% до 60,62% суммы установленных требований. Данные выплаты будут проводиться по 18 ноября 2022 года.

Также будут проведены расчёты с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) признан банкротом в июне 2021 года. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. 16 мая 2022 года Арбитражный суд Чувашии продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев, очередное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 1 декабря.