Пекин, 23 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин воспользовался проведением бизнес-саммита глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, чтобы выступить с критикой НАТО и продвинуть «глобальную систему безопасности», сообщает 23 июня Financial Times.

Gov.cn Си Цзиньпин

Китайский лидер выступил с программной речью на саммите стран БРИКС вечером 22 июня.

«Веря в статус силы, расширяя военные союзы и стремясь к собственной безопасности за счет безопасности других стран, мы неизбежно встаем перед дилеммой безопасности», — сказал Си Цзиньпин, очевидно, имея в виду расширение НАТО в Восточной Европе, которое Китай называет виновным в конфликте на Украине.

В последние месяцы Си резко критиковал «гегемонизм» США и предложил свою собственную «инициативу глобальной безопасности», основанную на принципах невмешательства. Его речь прозвучала на фоне того, что Пекин стремится к более тесным отношениям с развивающимися странами Тихоокеанского региона, присоединяясь к торговым пактам в Юго-Восточной Азии.

На саммите БРИКС глава Китая воспользовался возможностью для дальнейшего продвижения своей концепции безопасности, которую представил в апреле и ранее уже призвал страны БРИКС ее поддержать.

«Международное сообщество должно отказаться от игры в одни ворота, совместно противостоять гегемонизму и политике силы и строить международные отношения нового типа», — сказал он.