* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:08 — REGNUM Вслед за сообщениями о напряженности между талибами и маулави Мехди, хазарейским командиром группировки в уезде Балхаб провинции Сарипуль, источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переместили около 3000 человек в районы близ этого уезда.

Источник, близкий к маулави Мехди, сообщил 23 июня газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули силы с трех сторон уезда Балхаб. По его словам, часть сил переброшена в Абе-Калан, часть сил из уезда Дарайе-Суф — в Гулула Соха, а третья группа выдвинулась через горы в районы Тарпач и Сулх. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сосредоточили около 3000 солдат для наступления на силы маулави Мехди.

По словам источника, операцию возглавят мулла Фазиль, заместитель министра обороны, кари Фасихуддин, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и губернаторы Фарьяба и Джаузджана; боевые действия могут начаться вечером 23 июня или на следующий день.

Источник, близкий к маулави Мехди, не имеет сведений о присутствии боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в составе войск талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источник сообщает, что маулави Мехди и люди готовы защищаться: «Люди идут в окопы, чтобы защитить себя, и стар и млад».

Что касается слухов о переговорах между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и маулави Мехди, он говорит, что никаких переговоров вообще не было. Потому что делегация Совета шиитских улемов, которая должна была прибыть в Балхаб под руководством аятоллы Ваиззаде Бехсуди, уже неделю не может собраться.