Электроугли, Московская область, 23 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Московской области возник пожар на лакокрасочном предприятии, сообщили 23 июня в МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Огонь охватил цех завода «Радуга Синтез» в Электроуглях. Горит цех с лакокрасочными изделиями — 2,4 тыс. кв. метров.

В ведомстве рассказали, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовано 55 человек, а также 17 единиц техники. Информации о погибших пока нет.