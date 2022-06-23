В Подмосковье крупный пожар охватил лакокрасочный завод
Электроугли, Московская область, 23 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Московской области возник пожар на лакокрасочном предприятии, сообщили 23 июня в МЧС России.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
Огонь охватил цех завода «Радуга Синтез» в Электроуглях. Горит цех с лакокрасочными изделиями — 2,4 тыс. кв. метров.
В ведомстве рассказали, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовано 55 человек, а также 17 единиц техники. Информации о погибших пока нет.