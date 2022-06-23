Москва, 23 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Москве за январь–апрель 2022 года городские предприятия увеличили выпуск игрушек в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается на портале мэра столицы.

Марина Каширская ИА REGNUM Игрушки

А в апреле 2022 года в Москве произведено игрушек в 8,5 раза больше, чем в апреле 2021 года. Производством детских товаров занимаются 28 столичных предприятий, из них шесть выпускают игрушки.

Также предприятия производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и др.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2021 году выпустили больше 45 тысяч высокотехнологичных детских игрушек.

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