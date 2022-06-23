Уфа, 23 июня, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Председателем совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества стала Зульфия Гайсина. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба главы региона.

Orenburg-gov.ru Назначение

Соответствующий указ 23 июня подписал глава республики Радий Хабиров.

Так, согласно документу, председателем Совета назначена Зульфия Гайсина, заместителем председателя стал Флюр Нурлыгаянов, ответственным секретарём назначен Владимир Савичев. Кроме этого, обновлён и персональный состав членов совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что экс-депутат госсобрания Башкирии назначен вице-премьером правительства ЛНР.