Кызыл, 23 июня, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет 24-летний сотрудник автошколы, обвиняемый в присвоении более 1,3 млн рублей, полученных от 55 граждан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

ИА REGNUM Автошкола

По данным ведомства, в июне 2020 года он получил от директора автошколы «Регион Авто» полномочия подписывать все документы от имени заведения, совершать сделки, заключать договоры и так далее. После этого фигурант решил воспользоваться своим положением и похищать деньги клиентов.

В течение 2021 года он заключал от имени автошколы договоры на оказание платных образовательных услуг с желающими, получал от них деньги, но в кассу их не вносил. Всего таким образом ему удалось присвоить и потратить на собственные нужды более 1,3 млн рублей.

«Граждане, узнав от руководителя автошколы, что денежные средства не были внесены в кассу учреждения, обратились в полицию. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, 24-летнему предприимчивому местному жителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — отметили в ведомстве.