Токио, 23 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом 23 июня заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

По словам Судзуки, которые приводит РИА Новости, на данный момент наблюдается проблема однобокого освещения ситуации, при которой начало военных действий порицается, однако не даётся объективная оценка истории и причин возникновения конфликта.

Также он добавил, что сейчас западные СМИ занимаются подогревом противостояния, однако на поводу у них идти нельзя.

«Я считаю, (президент России Владимир) Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», — сказал японский депутат.

При этом Судзуки уточнил, что киевским режимом были нарушены обещания, под которыми он подписался несколько лет назад.

«Почему Путин пошел на это? В 2014 году был начат процесс Минска-1. В 2015 году состоялся Минск-2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины», — пояснил парламентарий, добавив, что на Западе об этом не говорят и не обсуждают этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии опасается полной остановки поставок российского природного газа.