Донецк, 23 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:40 был открыт огонь с позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Сигнальное в Донецкой Народной Республике.