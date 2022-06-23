Якутск, 23 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Финансирование возведения моста через реку Лена включено в план дорожного строительства на пять лет. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте госоргана.

Sakha.gov.ru Проект моста через реку Лена

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На строительство мостового перехода предусмотрят 35,1 млрд рублей. Из этой суммы 16,9 млрд выделит федеральный бюджет и 9 млрд — региональный. Ещё 9,2 млрд рублей предполагается получить из внебюджетных источников.

«Главная задача нашего пятилетнего плана — увязать все имеющиеся дороги в единую, удобную для жителей сеть», — отметил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста. Общая стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей. В декабре 2021 года глава республики Айсен Николаев заявлял, что доля финансирования Ленского моста из бюджета Якутии не будет увеличиваться.