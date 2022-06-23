Токио, 23 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Геймдизайнер Наоки Йошида заявил, что в Final Fantasy XVI не будет открытого мира, но при этом игра будет создавать у геймеров впечатление «глобального» масштаба. Об этом 23 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из трейлера Видеоигра Final Fantasy XVI

Разработчик пояснил, что команда проект хочет привлечь к франшизе новых людей, делая что-то иначе, чем в предыдущих играх Final Fantasy. «Чтобы представить историю, которая охватывает весь земной шар и даже больше, мы решили отказаться от дизайна открытого мира, ограничивающего нас одним пространством открытого мира», — сказал Йошида, добавив, что вместо этого авторы игры решили использовать дизайн, основанный на создании отдельных локаций, который может дать игроку возможность почувствовать «действительно «глобальный» масштаб».

Напомним, в Final Fantasy XVI геймеры получат возможность посетить шесть государств. Ранее Square Enix выложили в Сеть карту игры. Ожидается, что релиз состоится в 2023 году на консоли PlayStation 5, поклонники франшизы надеются, что Final Fantasy XVI также выйдет и на ПК.