Пальма-де-Майорка, Испания, 23 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Асланом Карацевым в матче второго круга турнира в Мальорке (Испания). Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Медведев 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Карацева один эйса, пять ошибок на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутистой-Агутом.