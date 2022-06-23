Брюссель, 23 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Литва заблокировала транзит ряда товаров между Калининградской областью и остальной частью России, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 22 июня в интервью изданию Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. Нато

Он отметил, что Литва входит в ЕС и Североатлантический альянс. По словам Столтенберга, члены НАТО якобы поддерживают европейские санкции. Генсек добавил, что находится в постоянном контакте со всеми представителями военного блока, включая и Вильнюс.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 июня «Литовские железные дороги» перекатили транзит ряда товаров между Калининградской областью и остальной частью России ряда товаров. Речь идет о товарах, в отношении которых ЕС ввел санкции.

Журналист китайского портала «Гуаньча» Хоуша Юэгуан предупредил, что Россия из-за транспортной блокады Калининграда может выдвинуть Литве территориальные претензии на порт Клайпеды.