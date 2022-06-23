Донецк, 23 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Сигнальное в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 7:50 открыт огонь с позиций в Новомихайловке. По населённому пункту Сигнальное выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка.