Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается начавшееся еще 21 июня постепенное, но неуклонное повышение температуры. Город остается под влиянием антициклона, который к субботе, 25 июня, обеспечит Северной столице почти 30-градусную жару.

ИА REGNUM Жара в городе

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в четверг, 23 июня, температура воздуха в Петербурге днем составит +23…+25 градусов, по Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

«В пятницу солнечно, сухо и еще на градус-другой теплее», — добавил специалист.

По прогнозу Гидрометцентра Петербурга, в пятницу, 24 июня, в городе переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов.

А в субботу, 25 июня, в Петербург придет настоящая жара. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.