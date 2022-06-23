Астана, 23 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Казахстане государство задолжало учителям отпускные и выплаты на оздоровление в общей сложности на сумму около 30 млрд тенге (около $77 млн). Об этом сообщила на заседании депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Юлия Кучинская.

Сергій Ткаченко Зарплата учителя

«Сложившаяся ситуация — это не просто позор, это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией», — сказала Кучинская.

Она отметила, что с 1 июня в стране в отпуск ушли 300 тыс. работников школ. Часть из них не получили положенные деньги и были вынуждены отложить планы.

Вице-министр просвещения республики Гани Бейсембаев сообщил депутату, что министерство вовремя перечислило средства в местные бюджеты. Он сказал, что задержка была вызвана «вопросами передвижек и процедур на местном уровне».

Бейсембаев сообщил, что на местах пообещали выплатить задержанные выплаты в течение недели.