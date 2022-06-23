Тбилиси, 23 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в своём ежегодном выступлении перед парламентом страны крайне положительно отозвался о миллиардере Бидзине Иванишвили, сообщает 22 июня gov. ge.

Бидзина Иванишвили

«Иванишвили является соорганизатором, соавтором всех достижений и разрушителем маниакальной, преступной системы Саакашвили. Он — крупнейший филантроп, самый крупный филантроп, которого помнят грузины. Во время правленияМихаила Саакашвили Иванишвили тихо, спокойно, без всяких плакатов занимался огромной благотворительностью. Человек, у которого не было даже лари в Грузии, человек, который заработал в других странах своим трудом, своим талантом, а потом привёз и потратил эти деньги в нашей стране. … Реформа полиции, реформа армии, их зарплаты, зарплаты государственных служащих, восстановление школ, театров, музеев, всё связано с его именем. Потом он пришел в политику, победил вас, ваш преступный режим, выгнал всех из правительства, и они не смогли этого вынести. Человек ушёл, официально покинул политическую должность, отказался от всякого статуса. А у них есть «аргумент», что Иванишвили сегодня якобы находится у власти», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, занимал пост премьер-министра страны с октября 2012 по ноябрь 2013 года.