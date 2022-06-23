Саратов, 23 июня 2022, 09:08 — REGNUM Предварительная заявка на предоставление 10,3 млрд рублей одобрена Саратовской области для реализации новой программы расселения аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Роман Бусаргин.
«Программа станет приоритетной для региона. В ходе переговоров с руководством фонда реформирования ЖКХ удалось обосновать параметры финансирования новой программы — области планируется выделить 10 млрд рублей. Предстоит серьезная работа с учетом большого количества аварийных домов. Люди ждут нового жилья. Задача муниципалитетов — в кратчайшие сроки определить свободные участки под застройку и составить графики производства работ, строительства домов для переселенцев», — сказал он.
Отмечается, что программа должна быть сформирована на три года. В список вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Их по области насчитывается 780, где проживают 24 тыс. человек. Участниками программы станут 14 муниципалитетов.
ИА REGNUM напоминает, Саратовская область вошла в число девяти субъектов РФ, досрочно завершивших программу расселения аварийного жилья. За последние годы новое жилье предоставили более 40 тыс. саратовцам.
Читайте также: Саратовской области добавят средств на расселение аварийного жилья