Саратов, 23 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Предварительная заявка на предоставление 10,3 млрд рублей одобрена Саратовской области для реализации новой программы расселения аварийных многоквартирных домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Законное-жилье.рф Аварийное жильё

«Программа станет приоритетной для региона. В ходе переговоров с руководством фонда реформирования ЖКХ удалось обосновать параметры финансирования новой программы — области планируется выделить 10 млрд рублей. Предстоит серьезная работа с учетом большого количества аварийных домов. Люди ждут нового жилья. Задача муниципалитетов — в кратчайшие сроки определить свободные участки под застройку и составить графики производства работ, строительства домов для переселенцев», — сказал он.

Отмечается, что программа должна быть сформирована на три года. В список вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2021 года. Их по области насчитывается 780, где проживают 24 тыс. человек. Участниками программы станут 14 муниципалитетов.

ИА REGNUM напоминает, Саратовская область вошла в число девяти субъектов РФ, досрочно завершивших программу расселения аварийного жилья. За последние годы новое жилье предоставили более 40 тыс. саратовцам.

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