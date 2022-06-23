* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Магас, 23 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Вынесен приговор по делу террористической направленности жителю Ингушетии Ахмеду Чаниеву. Его признали виновным в участии в террористической организации и содействии терроризму. Известно, что подсудимый готовился совершать преступления на территории Ставропольского края по приказу своих руководителей из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Ставрополья.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По приговору Южного окружного военного суда Ахмед Чаниев отправится в колонию строгого режима на 12,5 года, первые два года срока наказания он будет отбывать в тюрьме.

Из подробностей расследования известно, что в октябре 2020 года Чаниев присягнул на верность лидеру международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После этого он прибыл в город Ставрополь, где был задержан сотрудниками УФСБ.

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