Донецк, 23 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Киевскому району Донецка. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

В 8:25 зафиксирован удар с украинских позиций в населённом пункте Пески. По Киевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский.