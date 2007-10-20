Барнаул, 23 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Западно-Сибирская железная дорога продолжает развитие сервиса по ускоренной доставке грузов из Алтайского края на экспорт. Как сообщает 23 июня региональный минтранс, третий с начала 2022 года зерновой поезд на экспорт отправлен экспрессом от станции Алтайская до станции Забайкальск в Забайкальском крае для дальнейшей перегрузки и транспортировки потребителям Китая в восточные и северные районы страны. В состав включили 55 вагонов с гречихой и семенами льна общим весом 3,6 тыс. тонн.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Услуга железнодорожников «зерновой экспресс» позволяет вдвое сократить время доставки груза (6 суток вместо 12) и ускорить оборот специализированного подвижного состава. Сервис оптимизирует затраты клиента, в том числе, за счет ускорения реализации продукции.

Холдинг «РЖД» готов предложить грузоотправителям запуск «зерновых экспрессов» и по другим направлениям.

Сервис по формированию регулярных рейсов организованных зерновых поездов открывает новые транспортные международные коридоры и дает положительный импульс развитию сельского хозяйства, считают алтайские чиновники.

Иного мнения придерживается глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин:

«Освещая работу делегации Алтайского края «на полях» экономического форума в Санкт-Петербурге, ИА «Толк» отметило, что из нашего региона вывозится около 80 процентов сельскохозяйственного сырья. Если этот показатель около того, чтобы соответствовать действительности, то это, на мой взгляд, на самом деле очень плохой показатель. Он демонстрирует, что в Алтайском крае есть большой потенциал для увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья.

«Вывозить за пределы региона следует стремиться готовый конечный продукт, а не сырье. Именно на достижение этой цели должны быть сконцентрированы инвестиционная деятельность, работа по созданию инфраструктуры для новых перерабатывающих предприятий, а также решительные меры в части обеспечения льгот и преференций. Полагаю также, что одним из механизмов увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья должно стать развитие кооперации», — считает Боронин.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство Алтайского края завершило 2021 год с высокими темпами роста производства — более 118%.

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