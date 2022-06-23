Москва, 23 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве началось тестирование сервиса управления домофонами через приложение «Электронный дом Москва». Технологию пока тестируют в нескольких жилых домах, сообщается на портале мэра столицы.

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Новый сервис позволят москвичам принимать видеозвонки с домофона в мобильном приложении, самим создавать и менять временные и постоянные ПИН-коды для входа в подъезд жилого дома.

Сервис упростит жителям многоэтажек управление доступом в свой подъезд. Человек может не подходить к трубке домофона, чтобы открыть дверь посетителю: вызов придет ему на смартфон, где бы он ни находился, и для ответа достаточно будет нажать одну кнопку.

Как сообщало ИА REGNUM, жители более 27 тысяч домов в Москве зарегистрировались на цифровой платформе «Электронный дом».

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