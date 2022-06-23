Чебоксары, 23 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Чувашию и Донецкую Народную Республику (ДНР) свяжут побратимские отношения: Чебоксары и Торез планируют стать городами-побратимами. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд «Донбасс»

В Чебоксарах в рамках визита донецкой делегации во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым был поднят вопрос об установлении побратимских связей с города.

«Ввиду того, что мы говорим о двух заводах — Донецком и Торезском электротехнических — мы готовы выступить с инициативой об установлении с городом Торез побратимских отношений. В рамках посещения нашей делегации в конце июля, я думаю, будет правильным это решение зафиксировать», — сказал глава Чувашии Олег Николаев на встрече с донецкими коллегами.

Соответствующее поручение об организации данной работы дано руководителю администрации Чебоксар Денису Спирину. По его словам, Чебоксары подпишут соглашение об установлении побратимских связей с городом Торез, который находится на востоке ДНР.

«В ближайшее время обсудим детали и ориентировочно в конце июля посетим крупнейший горно-промышленный центр восточной части Донбасса, чтобы зафиксировать побратимские отношения официально», — написал Денис Спирин в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Прежде всего, речь идёт о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами.