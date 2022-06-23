Чебоксары и донецкий Торез станут побратимами
Чебоксары, 23 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Чувашию и Донецкую Народную Республику (ДНР) свяжут побратимские отношения: Чебоксары и Торез планируют стать городами-побратимами. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.
В Чебоксарах в рамках визита донецкой делегации во главе с первым заместителем министра промышленности и торговли ДНР Юрием Никоноровым был поднят вопрос об установлении побратимских связей с города.
Соответствующее поручение об организации данной работы дано руководителю администрации Чебоксар Денису Спирину. По его словам, Чебоксары подпишут соглашение об установлении побратимских связей с городом Торез, который находится на востоке ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Чувашия и ДНР подписали три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Прежде всего, речь идёт о возобновлении энергоснабжения, для чего Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами.