Сеул, 23 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. 23 июня президенты Южной Кореи и Австрии обменялись поздравительными письмами по случаю 130-летия подписания договора о дружбе и торговле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В своем письме южнокорейский лидер Юн Сок Ёль высоко оценил развитие отношений дружбы и сотрудничества в различных областях, основанных на таких ценностях, как свобода, демократия и права человека.

Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях, как информационно-коммуникационные технологии, электромобили и водород.

В свою очередь, Александр Ван дер Беллен поздравил Юн Сок Ёль со вступлением в должность президента Южной Кореи, выразил надежду на углубление стратегического партнерства за счет расширения сотрудничества в таких областях, как политика, экономика и культура.