Балканы, 8 апреля, 2015, 00:13 — ИА Регнум. Члены Совета министров и Народного собрания Болгарии обсудили изменения в налоговом законодательстве Греции

Правительство и парламент Болгарии намерены приложить активные усилия для разрешения ситуации, возникшей после введения Грецией налога в размере 26% на сделки с Болгарией. Об этом договорились представители исполнительной власти республики и депутаты на заседании комиссии по бюджету и финансам 7 апреля, сообщает агентство БГНЕС.

В начале заседания председатель комиссии Менда Стоянова напомнила, что в конце марта этого года в Греции были приняты поправки в налоговое законодательство, устанавливающие дополнительный налог для компаний, работающих в преференциальном налоговом режиме со странами Евросоюза. Помимо Болгарии данное решение коснулось также Ирландии и Кипра. «Налогообложение авансовое, так как впоследствии сделки должны быть рассмотрены и, возможно, налог будет возвращён», — уточнила Стоянова. Вместе с тем она заявила, что принятые поправки являются «исключительно дискриминационными и представляют угрозу для торговли между двумя странами». Замминистра финансов Болгарии Кирилл Ананиев заявил, что греческой стороной «нарушаются принципы свободного движения товаров, денег и капитала». «Наша экономика теряет достаточно серьёзный ресурс. Оборот товаров в прошлом году составил 2,8 млрд евро, а 26% налога означают на 800 млн евро меньше», — сказал он. Ананиев также высказал мнение, что прежде, чем начинать обсуждение вопроса с Брюсселем, следует использовать все дипломатические возможности для урегулирования ситуации на уровне правительств двух стран.

Стоянова, в свою очередь, отметила, что Болгарию могут устроить два варианта: либо введение правила, при котором интересы болгарской стороны не будут затронуты, либо исключение всех стран Евросоюза из-под действия греческого закона. «Еврокомиссия будет стоять на нашей стороне в этом случае», — подчеркнула она. Следует отметить, что депутаты не сошлись в едином мнении относительно данной ситуации. Так, представители нескольких парламентских партий призвали правительство принять ответные меры в отношении Греции и не слишком полагаться на меры со стороны Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министр финансов Болгарии Владислав Горанов направил письмо еврокомиссару по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьеру Московиси, в котором заявил о дискриминационных действиях налоговых органов Греции в отношении Болгарии. Введение такой практики одним государством-членом ЕС будет иметь исключительно сильный негативный эффект и может подорвать целостное функционирование внутреннего рынка сообщества, говорилось, в частности, в письме министра финансов Болгарии.